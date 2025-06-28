Adıyaman\'da Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman-Samsat kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kaza yerinde AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor. - ADIYAMAN