Adıyaman\'da Kaza Sonrası Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da yaşanılan maddi hasarlı kaza sonrası çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aziz P., idaresindeki 02 AGB 932 plakalı motosiklet sürücüsünün kadın olduğu öğrenilen bir otomobil, Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda hasar oluştu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Daha sonra olay yerine gelen kadın sürücünün yakınları motosiklet sürücüsü Aziz P'ye saldırdı. Tekme, tokat vurularak darp edilen Aziz P., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan olayı gerçekleştiren kadın sürücünün yakınlarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN