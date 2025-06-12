Adıyaman\'da Kazalar Kameralara Yansıdı

Adıyaman'da, dikkatsizlik ve ışık ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar, KGYS kameralarına yansıdı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlali sonucu yaşanan kazalar yer aldı.

Adıyaman'ın kent merkezinin bir çok noktasında yer alan kavşaklarda sürücülerin kural ihlali ve dikkatsizliği nedeniyle meydana gelen kazalar saniye saniye kameralara yansıdı. - ADIYAMAN