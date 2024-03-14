Adıyaman'da Jandarma Ekipleri Tarafından Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Jandarma Ekipleri Tarafından Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Adıyaman\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Yol Kesmek Sureti ile ya da Konutta, İş Yerinde veya Eklentilerinde Gece Vakti Yağma' suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahsı yakaladı. Yakalanan şahıs adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.03.2024 10:22  Güncelleme: 10:24
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Adıyaman'da jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 'Yol Kesmek Sureti ile ya da Konutta, İş Yerinde veya Eklentilerinde Gece Vakti Yağma' suçlarından 7 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahsı yakaladı.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Jandarma Ekipleri Tarafından Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı - Son Dakika

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