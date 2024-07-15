Adıyaman\'da Konteyner Kent Yanında Kuru Ot Yangını

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Adıyaman'da, konteyner kent yanında meydana gelen kuru ot yangını korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahallede bulunan K-29 konteyner kent yanında bulunan otluk alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının konteynerlere sıçrama ihtimalinden dolayı korku yaşandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN