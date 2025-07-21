Adıyaman'da bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Örenli mevkiinde bulunan K-13 konteyner kentteki bir konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Konteyner Yangını Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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