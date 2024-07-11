Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı

Adıyaman\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı

Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Eğriçay Rampasında bir sürücü, önüne kıran otomobile çarpmamak için ani manevra yaparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kaza yapan otomobili inceledikten sonra yoldan kaldırdı ve kazaya sebebiyet veren aracı bulmak için çalışma başlattı.

11.07.2024 11:26
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Adıyaman'da, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Eğriçay Rampasında bir sürücü aniden önüne kıran otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Yapılan manevra sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan otomobil polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Öte yandan kazaya sebebiyet veren aracın bulunması için ise çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı - Son Dakika

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