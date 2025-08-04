Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yok kenarında alev alan kuru otlar söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı- Kahramanmaraş karayolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi karşısında, yol kenarında bulunan kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Kuru Ot Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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