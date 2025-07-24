Adıyaman\'da Madde Bağımlısı Araçlara Saldırdı

Adıyaman'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir şahıs, yoldan geçen araçlara saldırmaya kalkıştı. Şahsın tehlikeli hareketleri sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, iddiaya göre madde etkisindeyle yol ortasında dengesiz şekilde yürümeye başladı.

Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs hem çevredeki vatandaşları tedirgin etti hem de yoldan geçen araçlara saldırmaya çalıştı.

Yaşananların ardından çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların tepkisinin artması üzerine şahıs olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri şahsı çevrede bir süre arasa da bulamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN