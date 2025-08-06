Adıyaman\'da Market Soygunu Panik Yarattı

Adıyaman'da bir markete giren kimliği belirsiz şahıs, elindeki bıçakla soygun gerçekleştirerek kayıplara karıştı. Yaşanan dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde meydana geldi. Müşteriler alışveriş yaptığı sırada içeri giren şüpheli şahıs, elindeki bıçakla kasiyer S.T.'ye yönelerek tehditte bulundu. Kasiyerin korku dolu bakışları arasında kasaya yönelen şahıs burada bulunan 21 bin 135 lirayı alarak hızla kaçtı. Korku dolu anlara tanıklık eden müşteriler büyük panik yaşarken, soygun anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

Soygunun ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Aldığı paralarla beraber kayıplara karışan şahsın soyduğu markete ilk defa geldiği öğrenildi.

Yaşanan olay vatandaşlar arasında büyük tepkiye neden oldu. Artan asayiş olaylarından şikayet eden bölge sakinleri, Adıyaman'da güvenliğin her geçen gün daha fazla zayıfladığını ifade ederek, "Vatandaş artık kendini güvende hissetmiyor. Emniyet birimleri daha etkin önlemler almalı" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN