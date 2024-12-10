Adıyaman'da Minibüs Devrildi: 9 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

Adıyaman\'da Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

Adıyaman'da freni boşalan minibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı, 2'si ağır durumda.

10.12.2024 23:04
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Adıyaman'da freni boşalan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.K. yönetimdeki 02 D 8124 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarına savruldu. Kazada sürücü ile A.Ü., O.Y., A.Ö., H.Ö., H.I., O.K., A.I., M.Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincik ve Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.I. ve M.Ö., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Minibüs Devrildi: 9 Yaralı - Son Dakika

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