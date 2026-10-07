Adıyaman\'da motorlu testereyle ağaç kesen 70 yaşındaki kişi yere düşüp yaralandı

Adıyaman'da motorlu testereyle ağaç kesen 70 yaşındaki kişi yere düşüp yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi'nde motorlu testereyle ağaç keserken kestiği dalla birlikte yere düşen 70 yaşındaki kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adıyaman'da ağaç kesimi sırasında dengesini kaybederek düşen 70 yaşındaki kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi 2736 Sokak'ta meydana geldi. Şeyho S., motorlu testereyle yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki ağacı kestiği sırada, kestiği dal ile birlikte yere düştü. Kazada yaralanan Şeyho S. için ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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