Adıyaman\'da Motosiklet Çalındı

Adıyaman'da park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesi Maraşlar Cami yakınlarında Ahmet Usra Kahraman'a ait 02 AES 286 plakalı motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Durumu bir süre sonra fark eden Kahraman polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.