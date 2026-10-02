Adıyaman'da motosiklet çocuğa çarpıp çiğköfte işletmesine girdi, çocuk yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet çocuğa çarpıp çiğköfte işletmesine girdi, çocuk yaralandı

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Adıyaman\'da motosiklet çocuğa çarpıp çiğköfte işletmesine girdi, çocuk yaralandı
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Adıyaman'da sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, Karapınar Caddesi'ndeki çiğköfte işletmesinin önünde oturan çocuğa çarparak içeri girdi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan motosikletin çocuğa çarpıp işletmeye dalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bulunan bir çiğköfte işletmesinin önünde meydana geldi. Muhammet Duhan K. idaresindeki 02 AGU 142 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çiğköfte işletmesinin önünde oturan Yusuf Erdem Ö., isimli çocuğa çarpıp iş yerine daldı. Meydana gelen kazada Yusuf Erdem Ö., yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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