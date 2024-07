Adıyaman\'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan 2 Şahıs Tutuklandı

3.Sayfa

Adıyaman'da 3 farklı adreste motosiklet hırsızlığı olaylarına karışan 2 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık, İmamağa ve Siteler Mahallelerinde 3 farklı motosiklet hırsızlığı olayının yaşanması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlatmıştı.

Polis ekipleri, inceledikleri kamera kayıtlarının ardından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.Y., Ş.A. ve M.P. isimli şahıslardan M.Y. ve Ş.A'yı yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen M.Y. ve Ş.A., isimli her iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, adresinde bulunmayan M.P., isimli şahsın yakalanması için ise polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. - ADIYAMAN