Adıyaman'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı, 11 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı, 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Adıyaman\'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı, 11 yaşındaki çocuk yaralandı
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Adıyaman'ın Mehmet Akif Mahallesi'nde motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 11 yaşındaki Ahmet Saffan İ. yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Akif Mahallesi Sucu Abuzer Caddesi üzerinde Necmettin Ö. İdaresindeki 02 AGE 609 plakalı motosiklet ile 11 yaşındaki Ahmet Saffan i'nin kullandığı bisiklet çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Saffan İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı, 11 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

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