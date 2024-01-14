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Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 kişi yaralandı
14.01.2024 - 15:15,
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Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yaşar Ş., idaresindeki 02 T 0061 plakalı otomobil ile Bünyamin D., idaresindeki 02 ACG 952 plakalı motosiklet, Adıyaman Valiliği yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Bünyamin D., yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bünyamin D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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