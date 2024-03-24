Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

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Adıyaman'da, bir motosikletin duramayarak cam duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Caddesinde bulunan Yenipınar Camiinin duvarına çarptı. Meydana gelen kazada ön kısmında motosiklette bulunan Muhammed Okan T. yaralandı. Yaralı yerde can acısı çekerken bazı kişiler motosikleti olay yerinden alarak kayıplara karıştı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Muhammed Okan T., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN