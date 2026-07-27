Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Adıyaman\'da motosiklet kazası: 1 yaralı
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Adıyaman'da direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi, yolcu Tuğba B. yaralandı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Mehmet Akif Mahallesi 512 Sokakta sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADF 279 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu devrildi.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Tuğba B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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