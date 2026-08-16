Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet, İndere TOKİ yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan Metehan Y. ile Can Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.