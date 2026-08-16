Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Adıyaman İndere TOKİ yolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada Metehan Y. ve Can Ö. yaralandı, hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi, soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet, İndere TOKİ yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada motosiklette bulunan Metehan Y. ile Can Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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