Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Adıyaman\'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
11.07.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da iki motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Eskisaray Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'nde Ömer Faruk D. idaresindeki 02 ADB 085 plakalı motosiklet ile Duygu Kılıç yönetimindeki 02 AGN 656 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Duygu K'nin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Esila K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Ömer Faruk D., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ayakta tedavi edilirken, Duygu K. ile Esila K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, İnceleme, 3. Sayfa, Adıyaman, Güvenlik, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke’nin sonu dedesinin elinden oldu Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Almanlar artık İsrail’in soykırımını protesto edemeyecek İsrail’in var olma hakkını inkar edenlere 5 yıl hapis geliyor Almanlar artık İsrail'in soykırımını protesto edemeyecek! İsrail'in var olma hakkını inkar edenlere 5 yıl hapis geliyor
İki ilde alarm Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu İki ilde alarm! Et ürünlerinde mide bulandıran bulgu
Fuhuş operasyonunda “meyveli“ şifreleme oyununu polis bozdu Fuhuş operasyonunda "meyveli" şifreleme oyununu polis bozdu
Kulüpler Birliği’nde Ertuğrul Doğan kararı Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı
Ufuk Özkan setlere geri dönüyor Ufuk Özkan setlere geri dönüyor!

14:32
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
14:07
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti
12:49
Çankaya Belediye Başkanı Güler’in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
Çankaya Belediye Başkanı Güler'in gözaltına alınacağı havalimanında dikkat çeken hazırlık
12:37
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
Romantik çift plaja indi, herkes aynı detaya takıldı
12:01
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi
10:54
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
96 basamaklı kayalıkların üzerindeki ev 30 milyon liradan satışa sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 15:07:03. #7.13#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.