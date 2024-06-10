Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

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Adıyaman'da, motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi 2306 sokak içerisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Amine G'ye (5), sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADH 467 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada Amine G., yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN