Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı

Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Amine G., sürücüsü belirlenemeyen bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.06.2024 11:05
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Adıyaman'da, motosikletin çarptığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi 2306 sokak içerisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Amine G'ye (5), sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADH 467 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada Amine G., yaralandı. Yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı - Son Dakika

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