Adıyaman'da Motosiklet Kazasında 1 Ölü

30.05.2026 20:19
Adıyaman-Gölbaşı yolundaki virajda motosikletin takla atması sonucu 18 yaşındaki sürücü öldü.

Adıyaman'da sürekli kazaların yaşandığı virajda motosikletin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü rampasında Emrah Can Karadana (18) idaresindeki 46 ANB 112 plakalı motosiklet, virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet taklalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Meydana gelen feci kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma ekipleri, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmalar sonrası Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Karadana'nın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayın yaşandığı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini, herhangi bir çözümün bulunmadığını söyleyen Börgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, durumla ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Dembele'nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
