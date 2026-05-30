Adıyaman'da Motosiklet Kazasında 1 Ölü

Adıyaman'da sürekli kazaların yaşandığı virajda motosikletin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek köyü rampasında Emrah Can Karadana (18) idaresindeki 46 ANB 112 plakalı motosiklet, virajı alamayarak bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet taklalar atarak bariyerin arkasına fırladı. Meydana gelen feci kaza anları güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsü Emrah Can Karadana olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine jandarma ekipleri, sağlık ekipleri, bölge trafik polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmalar sonrası Kahramanmaraşlı olduğu öğrenilen Karadana'nın cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayın yaşandığı yerde sürekli kazaların meydana geldiğini, herhangi bir çözümün bulunmadığını söyleyen Börgenek Köyü Muhtarı Mehmet Ali Çoban, durumla ilgili çalışma yapılmasını istedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN