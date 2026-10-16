Adıyaman'da motosiklet sürücüsü, çarptığı 5 yaşındaki çocuğu yaralı bırakıp yaya kaçtı - Son Dakika
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Adıyaman'da motosiklet sürücüsü, çarptığı 5 yaşındaki çocuğu yaralı bırakıp yaya kaçtı

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Adıyaman\'da motosiklet sürücüsü, çarptığı 5 yaşındaki çocuğu yaralı bırakıp yaya kaçtı
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Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 707. Sokak'ta iddiaya göre motosiklet, oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğa çarparak yaraladı. Yaralı çocuk Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken polis, motosikleti bırakıp yaya kaçan sürücüyü arıyor.

Adıyaman'da bir motosiklet sürücüsü, çarptığı 5 yaşındaki çocuğu yaralı halde bırakarak olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi 707 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü tespit edilemeyen 02 AEN 238 plakalı motosiklet, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki Mecit J.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk yaralandı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü motosikleti bırakarak olay yerinden yaya şekilde kaçtı. Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mecit J., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da motosiklet sürücüsü, çarptığı 5 yaşındaki çocuğu yaralı bırakıp yaya kaçtı - Son Dakika
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