Adıyaman'da öğrenciler yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da öğrenciler yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Adıyaman\'da öğrenciler yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkez Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda 7 öğrenci dışarıdan söyledikleri yemekten etkilenerek zehirlendi. Öğrenciler, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumları iyi.

29.02.2024 16:42  Güncelleme: 16:42
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Adıyaman'da, öğrenciler yedikleri yemekten zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir İmam Hatip Ortaokulu'nda 7 öğrenci dışarıdan söyledikleri yemekten etkilenerek zehirlendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri bulunan 7 öğrenci, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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