Adıyaman'da Okul Bahçesinde Çıkan Yangında Çam Ağaçları Zarar Gördü

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Adıyaman'da, bir okul bahçesinde meydana gelen yangında çam ağaçları cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi'nde bulunan bir okul bahçesinde yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın kısa sürede çam ağaçlarına sıçradı. Çam ağaçları cayır cayır yanarken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin yaptığı müdahalelerin ardından yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda ağaçlar zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN