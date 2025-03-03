Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.
Adıyaman- Kahta karayolu Hasancık köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Bilal Kurt'a (61), S.Ö. idaresindeki otomobil çarptı.
Kazada Bilal Kurt hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Rabia Y. ve Zeynep Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Kurt'un cenazesi de yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaza sonrası köy sakinleri Adıyaman-Kahta karayolunu trafiğe kapattı. Köylüler kazanın yaşandığı yerde sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların yaşandığını dile getirerek, yolda ışıklandırmanın yapılmasını istedi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz'un vatandaşları ikna etmesi ile yol yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da ölümlü kaza! Köylüler yolu trafiğe kapattı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)