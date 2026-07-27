Adıyaman'da Orman Yangını: Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü - Son Dakika
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Adıyaman'da Orman Yangını: Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü

Adıyaman\'da Orman Yangını: Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü
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Adıyaman'da gece saatlerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı, birçok ağaç yandı.

Adıyaman'da, gece geç saatlerde başlayan ve yoğun çabalar sonucunda söndürülebilen orman yangınında çok sayıda ağacın zarar gördüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta kara yolu Ali Dağı ormanlık alanında gece geç saatlerde yangın meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de gelerek durum hakkında bilgi almıştı. Günün ağarmasıyla yangında birçok ağacın zarar gördüğü ortaya çıktı.

Olay yerinde itfaiye ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ederken ormanlık alana ve çevresine sivil vatandaşların incelemeler bitene kadar giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, 3. Sayfa, Adıyaman, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Orman Yangını: Çok Sayıda Ağaç Zarar Gördü - Son Dakika

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