Adıyaman'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'da, meydana gelen orman yangını güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Kayatepe (Rezip) köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın meydana geldi. Meşe, çam ve çalı ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çalışmaları ve vatandaşların da destekleriyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 50 dönümlük alanda bir çok ağacın zarar gördüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN