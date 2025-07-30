Adıyaman\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adıyaman'da, ormanlık alan içerisinde meydana gelen yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Derinsu Köyü'nün Oruçlu Mezrası yakınlarında yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerle yanan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, köylülerinde müdahalesiyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok meşe ağacı zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN