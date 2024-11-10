Adıyaman'da Orman Yangını Korku Yarattı - Son Dakika
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Adıyaman'da Orman Yangını Korku Yarattı

Adıyaman'da çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

10.11.2024 09:59
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Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kuzey kısmında yer alan ve şehir merkezine yakın bir mesafede olan Karadağ Ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın esnasında bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye erine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yangın ise itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ve titiz çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ormanlık alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Orman Yangını Korku Yarattı - Son Dakika

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