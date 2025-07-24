Adıyaman\'da Orman Yangını Söndürüldü

Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Albet Köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir çok ağaç zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN