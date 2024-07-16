Adıyaman'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Adıyaman\'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı

Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın sonucunda birçok ev ve meyve bahçesi zarar gördü. İtfaiye ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri yangına müdahale etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

16.07.2024 20:43  Güncelleme: 20:47
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Adıyaman'da otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale sürerken, birçok ev ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Yangın, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köyleri yakınlarındaki alanda meydana geldi. İddiaya göre, ilk etapta otluk alanda başlayan yangın, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Kısa sürede büyüyen ve dağlık araziden ilerleyen yangın Ahmethoca Köyü yakınlarındaki bahçelere sıçradı. Meyve bahçelerinin alev alev yandığı yangında bahçelerde bulunan bazı evlerde hasar aldı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye ekipleri, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma personelleri, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar, AFAD ekipleri ve köylüler alevlere müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin söndürme çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken yangının çevrede bulunan Akçalı, Ahmet Hoca ve Kayaönü köylerine sıçramaması için önlemler alınıyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otluk Alanda Başlayan Yangın Ormanlık Alana Sıçradı - Son Dakika

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