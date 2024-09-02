Adıyaman\'da Otomobil ile Elektrikli Bisiklet Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 AEC 612 plakalı otomobille elektrikli bisiklet Adıyaman Merkez Bahçecik Mahallesi Eski Samsat Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan Ayşe D. (20) ve Gülcan K. (18), yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN