Adıyaman\'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Hatay'da Temizlik İşçisi Evden Para ve Altın Çaldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde temizlik işçisi olarak çalışan Arzu V, gittiği evden para ve altın çaldı. Ev sahibi Nuran T.Z., çalınan 1200 ABD doları, 7 tam, 8 çeyrek altın, altın bileklik ve 6 bin lirasını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları inceleme sonucunda Arzu V'nin suçlu olduğunu belirledi ve gözaltına aldı. Arzu V'nin adresinde yapılan aramada, bozdurulan altın ve dövizlerden elde edilen 26 bin 650 lira ele geçirildi. Arzu V, tutuklanarak cezaevine gönderildi ve çalınan miktar Nuran T.Z'ye teslim edildi.