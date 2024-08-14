Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman\'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman'da meydana gelen otomobil kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

14.08.2024 18:32
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde, Harun K. idaresindeki 34 DN 5065 plakalı otomobil ile Zeynep G. idaresindeki 35 APJ 657 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Berfin D. ile Ruşen M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kazaya karışan araçlar ise polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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