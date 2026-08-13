Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Adıyaman\'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Adıyaman-Kahta yolunda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Adıyaman- Kahta karayolu Ortanca köyü mevkinde Mehmet Ç. idaresindeki otomobil, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı.

Kazada sürücü Mehmet Ç. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emine Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Adıyaman, Kahta, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Otomobil Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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