Adıyaman\'da Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, E.Ü., idaresindeki 01 NH 939 plakalı otomobil ile M.O. idaresindeki 27 AGR 002 plakalı otomobil, Altınşehir Mahallesi Buğday Pazarı yakınlarında çarpıştı. Kazada sürücülerden E.Ü., M.O., ve araçlarda bulunan S.O., R.K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN