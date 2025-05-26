Adıyaman\'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Vakkas Y. idaresindeki 27 L 8076 plakalı otomobil ile Çağrı V. idaresindeki 02 FE 374 otomobil yakıt istasyonu girişinde çarpıştı. Yaşanan kazadan otomobil sürücülerinden Vakkas Y., Çağrı V. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Kudret Y., Alperen V. ve Mustafa V. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN