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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı
02.01.2024 - 09:09,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi.

Kaza, Kahta Diyarbakır Karayolunda meydana geldi. Kahta istikametine giden M.K. idaresindeki 27 JH 019 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.K. ile otomobilde bulunan M.K. ve F.K. yaralandı. Yaralılar Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da Otomobil Şarampole Devrildi: 3 Yaralı - Son Dakika
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