Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman\'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil şarampole yuvarlandı ve sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi.

30.08.2024 17:58
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda bir kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesine bağlık Erikdere Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat E. yönetimindeki 02 AEN 907 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Murat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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