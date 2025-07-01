Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hasankendi Yolu üzerinde Osman B., idaresindeki 02 FN 368 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Ölen yada yaralananın olmadığı kaza sonrasında araç tarla içerisinden çıkarıldı. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Uçtu - Son Dakika
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