Adıyaman\'da otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da otomobilin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında C.Y. idaresindeki 02 HC 212 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Halil İbrahim Turgut'a (9) çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yere savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.