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Adıyaman'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı ön tarafında sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil Ali Rıza B'ye çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Yaralı Ali Rıza B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN