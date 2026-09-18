Adıyaman'da otomobilin çarptığı Şükrü Gülmez, 2 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobilin çarptığı Şükrü Gülmez, 2 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı

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Adıyaman\'da otomobilin çarptığı Şükrü Gülmez, 2 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı
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Adıyaman'da 15 Eylül'de yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Gülmez'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Gülmez, kaldırıldığı hastanede yaklaşık 2 gün süren tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

Adıyaman'da geçtiğimiz günlerde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza 15 Eylül tarihinde Turgut Reis Mahallesi Haydar Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Seyho G. idaresindeki 34 GP 4967 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Gülmez'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Şükrü Gülmez yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 gün hastanede tedavi altında bulunan Şükrü Gülmez, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülmez'in cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Adıyaman3. SayfaEylülSon Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobilin çarptığı Şükrü Gülmez, 2 günlük tedaviye rağmen kurtarılamadı - Son Dakika
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