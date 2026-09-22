Adıyaman\'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Emniyet Müdürlüğü yakınlarında Mehmet Dag idaresindeki 02 HD 048 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Dag yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.