Adıyaman\'da Park Halindeki Araç Yandı

Adıyaman'a park halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Malazgirt Mahallesi 2301 Sokak'ta park halinde olan 18 AAY 574 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Durum fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bildirerek alevleri söndürmeye çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde alevler kontrol altında olarak söndürüldü. Araçta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN