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Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı

Adıyaman'ın kent merkezinde park halinde bulunan bir motosiklet, elektrik tesisatından çıkan yangın sonucu alev aldı. Vatandaşların müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Adıyaman\'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı
11.01.2024 - 14:59,  Güncelleme: 15:03
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Adıyaman'da, park halinde olan bir motosiklet alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın kent merkezinde park halinde bulunan bir motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Motosikletin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale etti. Vatandaşların müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda motosiklet kullanılamaz hale geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Park Halindeki Motosiklet Alev Aldı - Son Dakika


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