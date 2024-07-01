Adıyaman\'da Park Halindeki Motosiklet Çalındı

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Adıyaman'da, park halindeki bir motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesinde park halinde bulunan Efe Beküç'e ait 01 AKT 017 plakalı motosiklet kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletin çalındığını fark eden Beküç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN