Adıyaman\'da Park Halindeki Motosiklet Yandı

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Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde park halindeki bir motosiklet alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Yenikent Mahallesi'nde Süleyman Y.'e ait 02 AFE 491 plakalı motosiklet park halinde olduğu esnada alev aldı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yanan motosiklet için itfaiye ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.